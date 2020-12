Comunitatea #rezist critică planul de redresare al Guvernului: Este făcut pe genunchi Peste 3.000 de membri ai Comunitații Declic cer noului Guvern blocarea actualului Plan Național de Redresare și Reziliența și refacerea lui completa. In forma sa de acum, planul care stabilește modul in care vor fi cheltuite 30 de miliarde de euro primite de la Uniunea Europeana nu aduce Romaniei nici redresare economica, nici reziliența la schimbarile […] The post Comunitatea #rezist critica planul de redresare al Guvernului: Este facut pe genunchi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

