Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîtu a declarat, luni, la întâlnirea cu primarii de municipii, ca are nevoie e implicarea tuturor primarilor si presedintilor de consilii judetene pentru atragerea banilor din PNRR si a celorlalte fonduri europene. Aflat in plina campanie interna pentru șefia PNL,…

- Romania a actualizat lista țarilor/statelor cu risc epidemiologic in funcție de rata de incidența cumulata. Lista este importanta pentru persoanele care intra in țara. In funcție de aceste date, se instituie sau nu carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 45 din…

- Viorel Rașcovici, fostul subprefect de Alba care și-a dat demisia din cauza unor probleme legate de studiile sale de licența, este urmatorul pe lista de consileri județeni ai USR-PLUS. Organizația ezita insa sa il valideze și ar putea opta pentru urmatorul de pe lista. Rașcovici ar trebui sa devina…

- Urnele de votare s-au inchis duminica la ora 21.00, in Meteș și Ciuruleasa. Principalele partide, PNL și PSD au pornit numaratoarea paralela a buletinelor de vot. Potivit numaratorii paralele PSD, la secția de votare din Meteș – Presaca ampoiului PSD a obținut 170 de voturi, iar PNL 71 de voturi.…

- Trei membri de partid si au depus candidaturile pentru functia de presedinte. La eveniment participa 109 delegati, 57 din municipiul Constanta si 52 din judetul ConstantaAstazi, 26 iunie in intervalul 10.00 18.00 are loc la hotelul Ibis, Conferinta judeteana de alegeri a USR Constanta.La eveniment participa…

- Subprefectul de Alba, Viorel Rașcovici, și-a anunțat demisia din motive personale pe grupurile de discuție de discuții interne ale USR PLUS, urmand ca in cursul zilei sa o depuna la Ministerul de Interne. Acest lucru a fost confirmat de deputatul de Alba, Beniamin Todosiu, care a spus ca Rașcovici…

- Noi judecatori și procurori numiți in funcție in Alba și in țara: Decretele de numire, semnate de Klaus Iohannis Noi judecatori și procurori numiți in funcție in Alba și in țara: Decretele de numire, semnate de Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis, a semnat in cursul zilei de vineri decretele…

- Recorder a intrat in posesia unor inregistrari care arata cum mai mulți șefi de direcții silvice din intreaga țara au fost schimbați din funcție in urma unei campanii de șantaj coordonate de la varful Ministerului Mediului. Din inregistrari rezulta ca omul care a pus in practica aceasta operațiune a…