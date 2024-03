Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa devina cu adevarat capabila sa-și asigure securitatea. Nu aș vrea sa merg pana intr-acolo incat sa discutam neaparat despre o armata comuna, insa, așa cum spunea și Manfred Weber, liderul PPE – cel mai mare grup politic din Parlamentul European – Europa trebuie sa fie capabila…

- Romania este a șasea țara ca marime din Uniunea Europeana, dar pentru a influența cu adevarat politicile europene, pentru a contribui la o Uniune puternica, trebuie sa avem in Parlamentul European oameni puternici, cu o viziune cu adevarat europeana, susține Vlad Botoș, europarlamentar USR/ RENEW. ”In…

- Vlad Marius Botoș, europarlamentar USR și membru al grupului Renew Europe din Parlamentul European ne explica pe scurt și clar cum se iau deciziile in... The post Vlad Botoș, europarlamentar USR: „Cine ia deciziile in Uniunea Europeana?” (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pachetele de sanctiuni pentru Rusia functioneaza, desi exista, in continuare, dificultati, a declarat sambata, pentru Agerpres, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. Sefa diplomatiei romane a participat, la Bruxelles, la reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din UE (Gymnich).…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla sub o presiune in crestere pentru a declara daca intentioneaza sa candideze pentru un al doilea mandat in aceasta functie, ea fiind intrebata ”politicos” despre planurile sale in timpul unui pranz cu ambasadorii statelor membre pe langa Uniunea…

- Comunicat Mircea Hava, europarlamentar PPE: Intre statele Uniunii Europene trebuie sa exise granițe, nu vami Parlamentul European iși propune, prin intermediul IMERA – Internal Market Emergency and Resilience Act, sa asigure și sa intareasca libera circulație a cetațenilor, precum și a bunurilor necesare…

- Comunicat Mircea Hava: Uniunea Europeana trebuie sa se protejeze mai bine impotriva manipularii piețelor energetice O piața libera nu inseamna o piața lipsita de orice reglementare, o piața in care autoritațile privesc pasive la posibile abuzuri și manipulari de preț, lipsite de instrumente de intervenție.…

- Distrugerea hainelor nevandute va fi interzisa in Uniunea Europeana. Ce masuri vor trebui sa ia companiile Distrugerea hainelor nevandute va fi interzisa in Uniunea Europeana. Parlamentul European si statele membre UE au ajuns marti la un acord in acest sens. Acesta se refera la interzicerea distrugerii…