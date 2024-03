Comunicat Mircea Hava, europarlamentar PNL: Unitate și solidaritate pentru o Europă puternică, acesta este mesajul clar al PPE Comunicat Mircea Hava, europarlamentar PNL: Unitate și solidaritate pentru o Europa puternica, acesta este mesajul clar al PPE Congresul EPP de la București trebuie privit, trait și consumat, de fiecare dintre cei prezenți, ca o șansa pe care suntem datori sa o oferim Europei. Un parastas cu lamentari nu ne-ar ajuta cu absolut nimic, așa ca e nevoie de cap-limpede, de acțiune și de reacție. Vremurile pe care Europa de azi le traiește […] Citește Comunicat Mircea Hava, europarlamentar PNL: Unitate și solidaritate pentru o Europa puternica, acesta este mesajul clar al PPE in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

