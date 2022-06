Comunicat Ambasada Rusiei în România: Marlbrough s’en va-t-en guerre… „ Un trio de lideri europeni din Germania, Italia și Franța, alaturi de Președintele Romaniei, au pornit intr-o calatorie periculoasa la Kiev pentru a se intalni cu „curajosul aparator al frontierelor democrației” Volodimir Zelenski. Se poate aștepta ca hlopeț-ul (de la ucr. „flacaul” – n.tr.) „ucrainean” sa ii trateze cu bunatați tradiționale: borș și slanina… Aceasta calatorie a fost in mod tradițional furnizata de regimul criminal de la Kiev cu un condiment sangeros. Pentru a-și face convingatoare „cererile persistente” de aprovizionare cu arme, ucronazișții au dezlanțuit o grindina deosebit… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atacat duminica infrastuctura militara din Liov, oraș din vestul Ucrainei, cu rachete lansate de pe un submarin din Marea Neagra. In regiunile estice, Donețk și Luhansk, forțele blindate ucrainene au respins 17 atacuri și au distrus 18 unitați ale echipamentului militar rusesc. Noi bombadamente…

- Presedintele Volodimir Zelenski a laudat marti seara „puterea supraomeneasca” a trupelor ucrainene in lupta tarii impotriva armatei ruse invadatoare, transmite dpa. „Sunt recunoscator tuturor protectorilor nostri care riposteaza si dau dovada de o putere cu adevarat supraomeneasca pentru a alunga armata…

- Ucraina a avertizat ca negocierile de pace cu Moscova sunt in pericol de a eșua din cauza atrocitaților descoperite in regiunile ocupate de ruși. Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața de la 29 martie, iar atmosfera s-a deteriorat din cauza acuzațiilor ucrainene potrivit carora…

- Ucraina a avertizat ca negocierile de pace cu Moscova sunt in pericol de a eșua din cauza atrocitaților descoperite in regiunile ocupate de ruși. Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața de la 29 martie, iar atmosfera s-a deteriorat din cauza acuzațiilor ucrainene potrivit carora…

- Toata lumea ar trebui sa fie pregatita și ingrijorata de șanșele ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul dus impotriva Ucrainei, a avertizat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu pentru CNN.Putin ar putea apela fie la arme nucleare,…

- Perioada care urmeaza este cruciala pentru Ucraina, spun oficialii occidentali. Forțele ruse sunt re-echipate și re-distribuite. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, spune ca Rusia concentreaza zeci de mii de soldați pentru ofensiva. In discursul sau din cursul nopții, el și-a exprimat ingrijorarea…

- Capacitatea militara a Ucrainei a fost avariata grav, a declarat marti ministrul Apararii rus Serghei Soigu, care a reafirmat ca principalele obiective ale primei faze a ”operatiunii militare speciale” ruse au fost atinse, transmite Reuters cu referire la Observatornews.ro. Într-o…

- Cel puțin opt oameni au murit in Kiev, dupa ce rachetele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc o scurgere de amoniac. A expirat ultimatumul dat de trupele rusești…