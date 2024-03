Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat primul premiu Oscar din istoria țarii sale, caștigat de documentarul ”20 days in Mariupol”. Liderul de la Kiev considera ca documentarul arata ”adevarul despre terorismul rusesc”.

- Regizorul ucrainean Mstyslav Chernov a caștigat duminica primul premiu al Academiei Americane de Film pentru Ucraina cu documentarul „20 de zile la Mariupol”, despre asediul rusesc al orașului-port. Intr-un discurs emoționant susținut pe scena Premiilor Oscar 2024, acesta a spus ca și-ar fi dorit sa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminica, ca este nevoie de voința politica pentru ca Ucraina sa iși asigure ajutorul militar de care are nevoie, altfel lumea se va confrunta cu "una dintre cele mai rușinoase pagini ale istoriei", relateaza Reuters preluat de mediafax. Liderul…

- Presedintele american Joe Biden a indicat sambata seara ca i-a comunicat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski „increderea” sa in continuarea acordarii ajutorului militar american Kievului, care este blocat in prezent in Congres, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Liderul american a vorbit si…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca va formula o adresa catre premierii Ucrainei si Republicii Moldova ca sa afle motivele pentru care presedintele AUR George Simion are interdictie de a intra in aceste doua tari, relateaza News.ro.„Daca dansii doresc sa faca aceste informatii publice, m-as…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a marturisit ca au existat momente, in cadrul discutiilor din prima etapa a invaziei Moscovei, in care a simtit nevoia de a-i da "un pumn in fata" omologului sau rus, Serghei Lavrov, informeaza marți, 16 ianuarie, Reuters, potrivit news.ro.Dezvaluirea lui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marti ca Armata a propus sa mobilizeze inca 450.000 - 500.000 de ucraineni in fortele armate, intr-o masura dramatica in cadrul razboiului Ucrainei cu Rusia.Liderul ucrainean a declarat in cadrul conferintei sale de presa de la finalul anului ca…