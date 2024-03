Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari la infrastructura rutiera din comuna Miraslau: 18 strazi urmeaza sa fie modernizate. Proiectul de aproape 7,5 milioane, lansat in SEAP Lucrari la infrastructura rutiera din comuna Miraslau: 18 strazi urmeaza sa fie modernizate. Proiectul de aproape 7,5 milioane, lansat in SEAP Primaria Miraslau…

- In plin an electoral incepe revolutia trotuarelor si a zonelor din fata proprietatilor din Isalnita. Primaria a scos la licitatie contractul „Amenajare trotuare si accese proprietati“, iar valoarea totala estimata a acestuia este de 9.088.184 de lei, fara TVA. Isalnita nu are trotuare Comuna doljeana…

- Anul acesta, Muzeul ASTRA din Sibiu va inaugura Casa Artelor, primul centru care va reuni invațarea, promovarea și comercializarea obiectelor meșteșugarești de arta romaneasca. Investiția totala va depași 2.5 milioane euro, realizata deja in proporție de 85%, și a inclus renovarea completa a unei case…

- Doua unitați de producere a hidrogenului verde cu o capacitate totala de 55 MW vor fi construite la rafinaria Petrobrazi, nu departe de orașul Ploiești, in sudul Romaniei, cu cofinanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența. Proiectele vor fi implementate de OMV Petrom, a anunțat compania…

- Membrii Clubului Presei de Turism – FIJET Romania au ales comuna Rimetea din județul Alba drept destinația anului 2024 in Romania, pe primul loc, in proiectul intitulat „Destinațiile FIJET Romania”, ajuns la cea de-a doua ediție.

- Primaria a pus la dispoziția Asociației Bookland un teren de 7 ha Consiliul Local al comunei Vulturești a dat vot favorabil atribuirii de teren și realizarii unui PUZ pentru construirea in localitate a unui campus preuniversitar profesional in sistem dual, primul care va fi realizat in Romania. Proiectul…

- Un adapost de caini in valoare de aproximativ 2 milioane de euro va fi construit intr-un oraș din Romania. Construcția ar urma sa aiba o suprafața de peste 20.000 de metri patrați si o capacitate maxima de 650 de animale.

- Saptamana trecuta a avut loc recepția finala a Palatului Administrativ al județului Argeș, cladire in care iși desfașoara activitatea Consiliul Județean Argeș, Prefectura și alte instituții publice din județ. Proiectul a avut o valoare de 41 milioane lei, din care 24 milioane lei – valoarea finanțarii…