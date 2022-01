Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan se lanseaza in afaceri și este nerabdatoare sa lanseze cele doua business-uri pe care le are in plan. Artista și-a organizat deja urmatoarele vacanțe, iar fiicele sale așteapta cu mare nerabdare. Abia ce s-a intors din Dubai, unde a stat 7 zile, caci Andreea Balan deja a planificat alte…

- Cu totii ne dorim dinti albi, stralucitori, pentru un zambet de neuitat. Piata este plina de produse care promit albirea, dar trebuie sa stim ca rezultatele reale apar doar dupa albirea cu produse profesionale, facuta la dentist. Despre aceasta tehnica vorbim cu dr. Mihaela Chivu, medic dentist Stomatologie…

- Ministrul interimar al mediului, Barna Tanczos, a vorbit la Jurnalul de Seara de la Digi24 despre redeschiderea din decembrie a programului „Rabla pentru electrocasnice” și despre modificarile care au fost aduse pentru aceasta noua ediție. Tanczos spune ca au fost modificate clasele energetice la unele…

- „Rabla pentru electrocasnice”. Se vor cobori clasele energetice. Inscrierile incep peste o saptamana. Ministrul interimar al mediului, Barna Tanczos, a vorbit la Jurnalul de Seara de la Digi24 despre redeschiderea din decembrie a programului „Rabla pentru electrocasnice” și despre modificarile care…

- Teste realizate de laboratoare independente americane arata ca mai multe produse dezinfectante pentru maini contin solventi cancerigeni. Cu toate acestea, Administratia nationala pentru Alimente si Medicamente (FDA) nu le poate retrage de pe piata, neavand autoritate, ci poate doar avertiza consumatorii.…

- Agricultorii din renumita zona legumicola Baleni, Dambovita, au trudit in ultimele luni pentru a avea ce pune pe tarabe acum, in perioada de toamna. Fie ca le consumati ca atare sau vreti sa le murati, legumele nu trebuie sa lipseasca din alimentatia zilnica.

- Cargus lanseaza o noua oferta pe piata de curierat din Romania, dedicata antreprenorilor si intreprinderilor mici, oferta fiind similara modelului abonamentelor de telefonie mobila, astfel ca poate reduce costurile de expediere si chiar preturile pentru produsele livrate, a anuntat vineri compania.…

- Bursa de Valori București lanseaza primul indice pentru piața AeRO, BET AeRO. Indicele pornește de la valoarea de 1.000 de puncte. Capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața AeRO a depașit 15 miliarde de lei, o creștere de 57% fața de anul trecut. BVB lanseaza astazi, 11 octombrie, și primii…