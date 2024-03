Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu Gheboasa dupa ce a fost audiat intr-un dosar de trafic de droguri. Cum și in compania cui iși petrece timpul cantarețul.

- Gheboasa are mari probleme cu oamenii legii! Cunoscutul cantareț de trap de la noi din țara este audiat intr-un dosar pentru trafic de droguri. Iata ce au descoperit autoritațile, in urma anchetei lui Gheboasa! Cantarețul trap a fost lasat in libertate.

- Cantarețul Gheboasa a fost ridicat din Bucuresti si dus la audieri la DIICOT Dimbovița intr-un dosar de trafic de droguri. In dosar este inculpat un minor, in varsta de 17 ani, care ar fi oferit gratuit canabis inclusiv unor elevi, in apropierea unei școli. Adolescentul a fost reținut fiind cercetat…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracționala a unei persoane cercetata pentru trafic de droguri de risc ... The post OPERAȚIUNE SPECIALA Prins in flangrant delict,…

- Procurorii DIICOT Oradea au dispus trimiterea in judecata a celor trei barbați din zona Beiușului, printre care și Vladimir Emmanuel Pustan, fiul pastorului Vladimir Pustan, acuzați de trafic de droguri și de substanțe cu efect psihoactiv.

- Un barbat din Maramureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc dupa o suita de activitați de procedura penala pentru probarea infracțiunilor cercetate intr-un dosar penal inițiat in anul 2023. Cercetarile au fost efectuate de…

- Zeci de perchezitii au loc luni dimineata in judetele Arad si Timis intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, 89 de persoane urmand sa fie duse la audieri.”La data de 15 ianuarie 2024, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- 56 de percheziții au loc in aceasta dimineața in județele Arad și Timiș, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi deținut și comercializat droguri... The post 56 de percheziții in județele Arad și Timiș intr-un dosar de trafic de droguri appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…