- Marti, 34 de companii globale din domeniul tehnologiei si securitatii au semnat Cybersecurity Tech Accord, un acord esential ce reuneste cel mai extins grup de companii in efortul si promisiunea de a-si proteja clientii de pretutindeni impotriva atacurilor cibernetice, fie ca este vorba de actiuni ale…

