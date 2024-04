Stiri pe aceeasi tema

- Liderii sud-coreean si roman s-au angajat marti sa stimuleze cooperarea in industria de aparare, in timp ce Seulul incearca sa se impuna ca al patrulea exportator de armament din lume, pe fondul unor informatii ca ar avea in curs de perfectare contracte uriase, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk…

- Presedintele Yoon Suk Yeol l-a primit marti pe omologul sau roman, Klaus Iohannis, si s-a angajat sa creasca cooperarea in industria de aparare, inclusiv productia comuna de arme, potrivit unui comunicat al Presedintiei de la Seul. La randul sau, ministrul sud-coreean al apararii, Shin Won-sik, l-a…

- „Raportul Letta, din ce am inteles pana acum de la echipa mea, este favorabil Romaniei si sunt chiar doua exemple unde suntem citati in sens pozitiv. Vom mai detalia despre raportul Letta, in masura in care il studiem si cu echipa noastra, dar si in Consiliu, iar in ce priveste Air Schengen, da, am…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, precum și miniștrii Apararii și Afacerilor Externe, au transmis vineri mesaje cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO, conform Agerpres. Pe 29 martie 2004, Romania a aderat oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare…

- Conducerea Parlamentului a fost informata de presedintele Klaus Iohannis ca a aprobat tranzitarea prin Romania a echipamentelor donate de catre Finlanda Ucrainei si instruirea unui numar de aproximativ 50 de militari. Informarea a fost transmisa comisiilor de aparare si va intra la vot pe ordinea de…

- AUR transmite, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca ”romanii s-au saturat de cele doua partide care au nenorocit Romania timp de 34 de ani si ca modalitatea prin care PSD si PNL s-ar putea mentine la putere este aceea de a aplica ce au invatat in acesti ani: sa fraudeze votul sau sa il restrictioneze”.”Au…

- Liderul USR Catalin Drula ii contrazice pe liderii coaliției PSD-PNL și pe Klaus Iohannis cu privire la pericolul extremismului din Romania. „Este un mit pe care incearca sa-l perpetueze(...) Nu avem un risc real ca extremiștii vor guverna”, este anunțul facut de Drula.„Este un mit pe care incearca…