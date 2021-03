Compania SMART SA Craiova, lider în mentenanţa reţelelor de înaltă tensiune, îşi extinde domeniul de activitate Compania SMART SA Craiova , lider in mentenanta retelelor de inalta tensiune, isi extinde domeniul de activitate. Societatea vine, astfel, in sprijinul antrepenorilor de constructii civile, al detinatorilor de vehicule de mare tonaj si al companiilor detinatoare de instalatii electrice prin: Efectuarea mentenantei preventive – corective la echipamente electrice de la 0.4kV la 400kV , la statii si linii electriceRealizarea de instalatii electrice de joasa tensiune la constructii civile si industrialeRealizarea si verificarea de lucrari in medie tensiune, incercari profilactice, executarea de cutii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile dezvoltate de Pfizer si de Sinovac sunt eficiente impotriva variantei coronavirusului descoperite initial in Brazilia, arata rezultatele unor studii, potrivit The Guardian, scrie news.ro. Vaccinul dezvoltat de Pfizer Inc. cu BioNTech SE este capabil sa neutralizeze noua varianta a coronavirusului…

- Platforma de social media Twitter a anuntat, luni, ca intentioneaza sa-si amplifice lupta impotriva dezinformarii, inclusiv prin posibilitatea de a le bloca definitiv accesul utilizatorilor care au fost atentionati de cinci ori, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Credem sa acest sistem de avertismente…

- ”Astazi, Ford face un pas important inainte pentru transformarea sa europeana si isi ia angajamentul de a se implica pana la capat in dezvoltarea de vehicule electrice si in cresterea si electrificarea gamei sale de vehicule comerciale, lidere de piata. Ford isi ia astazi angajamentul ca pana la jumatatea…

- Dupa ce a negat inițial ca iși vor vinde afacerea cu smartphone-uri, se pare ca aceste zvonuri s-au concretizat intre timp, astfel s-a dezvaluit ca LG are in vedere intr-adevar o astfel de mișcare. Compania a inregistrat pierderi semnificative in aceasta sfera, vanzarile fiind considerabil scazute.…

- Centura Capitalei, in continuare plina de gropi Gropi pe centura Capitalei (22-01-2021). Foto: Alex Lancuzov Tronsonul dintre Autostrada Soarelui și Cernica de pe Centura Capitalei este -în continuare- plin de gropi chiar și dupa ce drumarii au început reparațiile. Stratul…

- Fostul capitan al nationalei Angliei, Wayne Rooney, si-a anuntat retragerea din activitate, pentru a se concentra asupra meseriei de antrenor la Derby County, informeaza News.ro. Citește și: Tensiune la Guvern! Ministrul Culturii acuza ca a facut treaba Ministerului Economiei: 'Am blocat practic…

- Compania farmaceutica chineza Tibet Rhodiola Pharmaceutical a anuntat marti ca un vaccin experimental impotriva coronavirusului pe care-l dezvolta impreuna cu societatea Stemirna Therapeutics a primit in China aprobarea pentru inceperea testelor clinice, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- ## Activitate de arhitectura. Inginerie și servicii de consultanța. Construcții civile și industriale. Societatea PROIECT INFRA 2005 SRL ofera servicii profesionale de proiectare și consultanța in construcții civile și industriale. Compania este intr-o continua dezvoltare, imbunatațind constant serviciile…