Compania Prospecţiuni, controlată de omul de afaceri Ovidiu Tender, anunţă că a ieşit din insolvenţă Prin hotararea pronuntata in data de 21.04.2022, Tribunalul Bucuresti a admis solicitarea administratorului judiciar Euro Insol si a dispus inchiderea procedurii de reorganizare judiciara a Prospectiuni S.A., societatea urmand sa isi continue activitatea economica. Prospectiuni S.A. a intrat in insolventa in anul 2016, pe fondul unei crize acute de lichiditati. Printre cei mai importanti creditori ai societatii s-au numarat: Banca Comerciala Romana, Banca de Export Import a Romaniei Eximbank, Libra Internet Bank, Export – Import Bank of the UNITED STATES, Eport Development Canada, A.N.A.F., Mitcham… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

