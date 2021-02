Comitetul Național de Vaccinare: Vaccinarea cu dozele Moderna începe joi, 4 februarie Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana Moderna, potrivit CNCAV, care a discutat, incepand de luni dimineața, toate […] The post Comitetul Național de Vaccinare: Vaccinarea cu dozele Moderna incepe joi, 4 februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

