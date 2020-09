Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele testelor pentru COVID-19 ar trebui date in cel mult 24 de ore de la efectuarea lor, pentru a permite o urmarire realista a posibililor contacti, a afirmat vineri Comisia Europeana."Testarea tuturor cazurilor din randul populatiei cu simptome compatibile cu COVID-19, inclusiv simptome…

- "Testarea tuturor cazurilor din randul populatiei cu simptome compatibile cu COVID-19, inclusiv simptome usoare, trebuie sa fie o prioritate. Pentru a realiza acest lucru, populatia trebuie sa aiba acces lesne la testare si sa fie incurajata sa se testeze imediat atunci cand simptomele compatibile…

- FC Voluntari a anuntat, miercuri, ca rezultatele testelor pentru coronavirus facute in urma cu o zi sunt negative.“Au sosit rezultatele testelor Covid-19 efectuate de FC Voluntari marti ,15 septembrie, la 3 zile dupa disputarea partidei cu FCSB. Toate rezultatele testelor sunt NEGATIVE! Baietii…

- Comisia Europeana pregatește noi reguli pentru giganții IT pe piața europeana. Google cere flexibilitate in cazul viitoarei legi privind serviciile digitale Google a cerut joi Comisiei Europene sa dea dovada de flexibilitate in cazul viitoarei legi privind serviciile digitale, destinata industriei tehnologiei,…

- Toți membrii delegației Echipei Naționale a Moldovei au primit in jurul orei 15:00 rezultatul testului Covid-19. Și in cazul tuturor acesta este negativ, anunța Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Bill Gates critica testele pentru coronavirus, despre care spune ca sunt o „pierdere totala”, pentru ca dureaza prea mult pana se obtin rezultatele. Intr-un interviu pentru CNBC, fondatorul Microsoft afirma ca oamenii ar trebui sa aiba rezultatele mai repede, astfel incat sa poata „schimba comportamentul…

- Parlamentul European (PE) a acceptat joi pozitia Comisiei Europene conform careia COVID-19 reprezinta doar un risc mediu pentru lucratori, ceea ce le va permite angajatorilor sa aplice la locul de munca masuri de securitate mai putin stringente si mai putin costisitoare fata de situatia in care ar fi…

- Marcel Pavel a rupt tacerea! Satul de mesajele rautacioase primite pe rețelele de socializare, celebrul artist a facut lumina in acest caz și a prezentat public rezultatele testelor pentru coronavirus, ce arata clar ca a fost depistat pozitiv.