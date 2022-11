Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a propus miercuri Celor 27 sa ofere Ucrainei un ajutor de 18 miliarde de euro in 2023, sub forma unor imprumuturi ale caror dobanzi ar urma sa fie suportate de statele membre, relateaza AFP.

- Comisia Europeana a propus miercuri acordarea unui pachet de sprijin ”fara precedent” pentru Ucraina, in valoare de ”pana la 18 miliarde de euro” pentru anul 2023. Potrivit unui comunicat al Comisiei, acest pachet va veni sub forma unor imprumuturi platite in tranșe regulate incepand cu 2023. ”Aceasta…

- Germania a anuntat saptamana trecuta un plan national in valoare de 200 de miliarde de euro in vederea protejarii econiomiei germane de o crestere a preturilor energiei, care a declansat critici ale unor lideri europeni, care se tem de o concurenta neloiala si de o fragmentare a pietei unice, in contextul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta aprobarea de catre Comisia Europeana a schemei de ajutor pentru marii consumatori de energie in valoare de 1,5 miliarde de euro, prin care voracorda o compensatie partiala intreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o crestere

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor pentru Romania, in valoare de patru miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde lei), in vederea sprijinirii intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Uniunea Europeana sa acorde un ajutor financiar de 5 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru a face fata consecintelor razboiului.