- Restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile din orașul Galați și din trei comune din județ se inchid timp de o saptamana din cauza creșterii numarului de cazuri de COVID-19, in timp ce in șapte orașe și comune din Dambovița se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pe o raza…

- Publicitatea platita de instituțiile de stat in Romania e utilizata pentru ca statul sa interfereze in mass-media, arata raportul privind statul de drept facut public miercuri de Comisia Europeana, au surprins jurnaliștii G4media. Raportul Comisiei citeaza studiul The Media Pluralism Monitor (MPM 2020)…

- Capacitațile de testare și resursele asociate acestora sunt esențiale pentru raspunsul la epidemia de COVID-19, subliniaza Comisia Europeana in noile recomandari cu privire la pandemie. Comisia propune realizarea unei strategii comune la nivelul UE privind metodologiile de testare, menționand ca, pe…

- Mult promisele și laudatele masuri guvernamentale de alocare a fondurilor primite de la Comisia Europeana pentru firmele afectate de pandemia COVID-19 sunt, daca nu praf in ochi, cu siguranța dovada de amatorism administrativ al Guvernului. Este o situație in oglinda cu aceea in care autoritațile s-au…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…

- Romania va primi de la Comisia Europeana, in 3 tranșe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunța Ministerul Sanatații. Antiviralul Remdesivir…

- Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei la OMS, a confirmat, vineri seara, la Digi24, ca a primit oferta de a candida la Primaria Capitalei din partea Pro Romania, dar a spus ca a decis sa decline propunerea lui Victor Ponta. Medicul a…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat, vineri, ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agentiile Reuters…