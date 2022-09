Comisia Europeană a aprobat miercuri finanţări publice de până la 5,2 miliarde de euro pentru proiectele de hidrogen Executivul UE a declarat ca proiectul emblematic al blocului pentru a sprijini cercetarea, implementarea si constructia infrastructurii cu hidrogen, denumit IPCEI Hy2Use, a fost pregatit de 13 state membre care vor acorda finantare publica. Potrivit comisiei, proiectul IPCEI Hy2Use va include 29 de companii care vor participa la 35 de proiecte. Comisia a declarat ca IPCEI Hy2Use va sprijini constructia de ”sisteme de electroliza la scara larga si infrastructura de transport, pentru productia, stocarea si transportul hidrogenului regenerabil si cu emisii scazute de carbon”. Initiativa se va concentra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

