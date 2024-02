Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a zburat cu un avion privat de 23 de ori pe parcursul anului trecut, adica mult mai frecvent decat cei 27 de comisari europeni, in conditiile in care, potrivit codului de conduita al comisarilor, aeronavele private trebuie folosite doar in cazuri exceptionale,…

- Se intampla și la case mai mari, ar putea spune Klaud Iohannis. Și președintele a fost aratat cu degetul și chiar a facut obiectul unei legi pentru a afla cati bani a cheltuit cu deplasarile externe. Dar PSD si PNL i-ar fi ”ținut spatele” „blocand” legea in comisii. „E dreptul romanilor sa stie…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a folosit anul trecut de 23 de ori avionul privat pentru a se deplasa, deși codul de conduita al comisarilor prevede ca zborul cu astfel de aeronave poate avea loc doar in situații excepționale, fiind „ultima soluție” la care ar trebui sa apeleze oficialii,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca va propune in urmatoarele saptamani promovarea achizitiilor militare comune, in cadrul primei strategii industriale comunitare de aparare, similare cu cele realizate pentru cumpararea de vaccinuri anticoronavirus sau de gaze…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat, la Varsovia, deblocarea viitoare a unor fonduri europene destinate Poloniei, o recunoastere a eforturilor noului Guvern proeuropean de a realinia aceasta fosta tara comunista principiilor statului de drept, relateaza AFP. Fonduri importante…

- Comisia Europeana propunea reducerea cu 50 % a utilizarii pesticidelor chimice și a riscului aferent acestora pana in 2030. Aceasta masura a inflamat fermierii din intreaga Europa și a fost unul dintre motivele protestelor de amploare din mai multe țari.Ursula von der Leyen da puternic inapoi și…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este convinsa ca Romania si Bulgaria vor deveni in curand membri deplini ai spatiului Schengen. ‘Puteti conta pe noi ca vom intari si mai mult granitele si vom convinge Austria ca Romania si Bulgaria merita sa fie deplin in Schengen’, a afirmat sefa…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat “Dialogul strategic” privind viitorul agriculturii in Uniunea Europeana (UE), anunța Reprezentanța Comisiei Europene. “Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat astazi, 25 ianuarie, dialogul strategic privind viitorul agriculturii,…