Comisar prins băut la volan Un ofițer in cadrul Direcției Generale Anticorupție Arad a fost oprit in trafic de polițiști, in noaptea de sambata spre duminica, fiind depistat cu o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, realateaza publicația “Special Arad”. Polițiștii și-au condus colegul la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Arad, acolo unde i s-au […] The post Comisar prins baut la volan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

