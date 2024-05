Stiri pe aceeasi tema

- SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO, a inregistrat o cifra de afaceri de 69,3 milioane de lei in primul trimestru al anului in curs, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2023,…

- ”Rezultatele din primele luni ale anului marcheaza performanta inclusiv la nivel global. Tendintele de crestere dominante de pe pietele de actiuni si marfuri, impreuna cu avansul bazei de clienti, au dus la un venit consolidat record de 128,7 milioane Euro (+12,5% an/an) si un profit net consolidat…

- Ploiești, 9 mai 2024: AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu 30 de ani de experiența in aceasta industrie, a incheiat primul trimestru din 2024 cu o creștere a veniturilor cu 11%…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2024 a fost de 6.014, in crestere cu peste 33% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Pe termen mediu, cererea in creștere va pune presiune pe prețuri Studiu Colliers Piața rezidențiala a inceput anul 2024 in forța, cu un prim trimestru incheiat cu o creștere de 18% a numarului tranzacțiilor cu apartamente in București, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, potrivit datelor…

- ​Piața mașinilor noi a scazut cu 10% in primul trimestru, in special din cauza lunii martie, care a fost cu 25% mai slaba decat a treia luna din 2023. La second-hand totalurile au fost bune, cifrele fiind de aproape trei ori mai mari decat la mașinile noi.

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a decis sa revizuiasca, in jos, previziunile de crestere economica pentru UE si zona euro, pana la 0,5% in ambele zone in 2023 (fata de 0,6% anterior), si 0,9% in UE (fata de 1,3%) si 0,8% in zona euro (fata de 1,2%) pentru 2024, informeaza un comunicat de presa al…