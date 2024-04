Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in martie 2024 cu -25.26% fața de martie 2023, atingand un volum de 9.156 unitați. Pe primele trei luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 33.228 unitați, in scadere cu -10.11% fata de perioada similara din 2023,…

- In ultimii ani, piața mașinilor de ocazie a cunoscut o transparența sporita, dar un studiu recent realizat de carVertical, o companie de date despre mașini, face lumina asupra unor probleme persistente care afecteaza aceasta industrie. Studiul releva statistici alarmante privind daunele auto, furtul…

- AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, raporteaza o cifra de afaceri de 428 milioane de lei la nivel consolidat in 2023, o creștere cu 43% fața de 2022.

- Salarii in medie de 3.000 de lei pentru angajații cu jumatate de norma. Criza de pe piața muncii a dus la o creștere a salariilor pentru joburile part-time. Patronii spun ca romanii care lucreaza 4 ore sunt mai muncitori. Cum taxele sunt mari, astfel de joburi sunt inca puține. Anul trecut, companiile…

- Preturile de vanzare ale masinilor second-hand vor continua sa creasca, anul acesta, in Romania, insa nu la acelasi nivel cu cel inregistrat in 2023, cand, in medie, masinile second-hand s-au scumpit cu 18%, potrivit unei analize Instant.ro, platforma bazata pe AI care intermediaza vanzari de masini…

- Tot mai mulți romani prefera sa cumpere mașini second-hand in primul rand datorita prețurilor mai accesibile comparativ cu cele la automobilele noi. Procedura de vanzare a unei mașini incepand cu anul 2024 a suferit cateva modificari semnificative, care vor face acest proces mai detaliat, mai complicat,…

- Cel mai nou raport al Autoritații Federale de Transport Rutier din Germania (KBA) releva faptul ca in 2023 au fost vandute in total 2.84 milioane de mașini noi in aceasta țara. Asta se traduce, concret, printr-o creștere de 7.3% fața de nivelul inregistrat in 2022. Mașinile cu motoare pe benzina s-au…

- Piața mașinilor noi in Romania a avut un final mai slab și a incheiat anul pe plus fața de 2023, cu un total de peste 141.000 de unitați. Piața mașinilor second-hand din import a ramas la nivelul din 2022, pe la 316.000 de unitați, arata un comunicat ACAROM.