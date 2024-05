Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului mondial reacționeaza dur pe marginea unei dezvaluiri, conform careia inotatori chinezi au scapat nepedepsiți pe motiv de dopaj, inainte de Tokyo 2020. Conform NY Times și ARD, Agenția Mondiala Anti-Doping a gestionat defectuos o serie de t

- Lumea sportului mondial reacționeaza dur pe marginea unei dezvaluiri, conform careia inotatori chinezi au scapat nepedepsiți pe motiv de dopaj, inainte de Tokyo 2020. Conform NY Times și ARD, Agenția Mondiala Anti-Doping a gestionat defectuos o serie de teste de dopaj pozitive.

- Un nou scandal de dopaj zguduie lumea sportului! New York Times a dezvaluit, sambata 20 aprilie, ca au existat 23 de probe pozitive pentru dopaj printre inotatorii chinezi, in 2021. Medicamentul pentru inima interzis trimetazidina a fost gasit in probele sportivilor la competiția naționala de la Shijiazhuang,…

- Franta va muta ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris pe un stadion doar daca va exista un risc major de securitate, deoarece acest lucru ar insemna renuntarea la parada pe Sena si limitarea ceremoniei la discursuri, a anuntat ministrul francez al Sporturilor, Amelie Oudea-Castera,…

- Inotatoarea japoneza Rikako Ikee, care a invins leucemia inainte de a concura la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, si-a asigurat un loc si la JO 2024 de la Paris, a treia sa participare la Olimpiada, ea fiind pe locul 2 in finala probei de 100 de metri fluture la selectia japoneza. Ikee a inregistrat…

- Konstantin Koltsov, fost jucator profesionist de hochei pe gheața din Belarus a murit la varsta de 42 de ani, a anunțat marți, 19 martie, clubul rus de hochei Salavat Yulaev, relateaza Reuters. Koltsov era iubitul tenismenei Arina Sabalenka, in varsta de 25 de ani.„Va informam cu profunda tristețe ca…

- Andreea Raducan, care a fost testata pozitiv la pseudoefedrina și a ramas fara medalia cucerita la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000, a vorbit despre verdictul dat de TAS in procesul Simonei Halep (suspendarea fostei lidere WTA a fost redusa de la 4 ani la 9 luni) și a precizat diferențele dintre…