Presedintele SUA Joe Biden va vizita sambata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc in urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza AFP.



Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa Jill Biden vor ''aduce un omagiu si vor comemora vietile pierdute'' la New York, unde au cazut turnurile gemene de la World Trade Center, in Shanksville, Pennsylvania, unde s-a prabusit un avion deturnat de patru jihadisti si in Arlington, Virginia, in apropiere de Washington, unde…