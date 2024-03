Stiri pe aceeasi tema

- Discursul lui Joe Biden despre Starea Uniunii a fost construit pe o retorica agresiva, care a avut ca scop clar sa-i convinga pe democratii care erau ingrijorati si aveau dubii ca prezumtivul lor candidat este pregatit sa se confrunte cu Donald Trump. Din acest punct de vedere, a fost un succes, scrie…

- UPDATE Armata americana a parasutat sambata ajutoare in Gaza, procedand pentru prima data astfel in zona, dupa ce moartea palestinienilor care stateau la coada pentru alimente a subliniat amploarea catastrofei umanitare din enclava, relateaza Reuters. The US funds Israel ; provides the bombs & bullets…

- Joe Biden a facut o noua gafa. Președintele american a incurcat Ucraina cu Gaza in momentul in care a anunțat, de la Casa Alba, ca Statele Unite vor incepe lansarile aeriene de ajutoare umanitare in enclava palestiniana. Anunțul vine dupa unul dintre cele mai singeroase incidente de la izbucnirea razboiului,…

- Riscul unui razboi nuclear „accidental” a crescut puternic pe fondul problemelor de sanatate pentru președintele american Joe Biden și șeful Pentagonului Lloyd Austin, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Mikhail Popov.„In situația politica interna dificila și nervoasa…

- Riscul unui razboi nuclear „accidental” a crescut puternic pe fondul problemelor de sanatate pentru președintele american Joe Biden și șeful Pentagonului Lloyd Austin, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Mikhail Popov.„In situația politica interna dificila și nervoasa…

- Presedintele american Joe Biden a avut miercuri, la Casa Alba, discutii cu liderii din Congres pentru a-i convinge ca Statele Unite sa continue furnizarea ajutorului pentru Ucraina, in prezent intrerupt ca urmare a lipsei unui acord intre republicani si democrati.

- Echipa de campanie a lui Joe Biden a publicat primul spot televizat in vederea realegerii presedintelui american in 2024, care avertizeaza cu privire la amenintarea ”extrema” la adresa democratiei si difuzeaza imagini de la luarea cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021, relateaza AFP. Spotul publicitar…

- Echipa de campanie a presedintelui Joe Biden a lansat joi un prim spot de televiziune pentru realegerea la scrutinul prezidential de anul acesta, avertizand asupra amenintarii extreme la adresa democratiei prin difuzarea imaginilor cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP, citat…