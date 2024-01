Stiri pe aceeasi tema

- ”Cea mai buna aparare, daca asa vrem sa privim lucrurile, este atacul”, a spus Lagarde la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca raspuns la comentariile despre perspectivele pentru Europa dupa viitoarele alegeri din SUA.”Pentru a ataca corect, trebuie sa fii puternic acasa. A fi puternic inseamna…

- ”Cea mai buna aparare, daca asa vrem sa privim lucrurile, este atacul”, a spus Lagarde la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca raspuns la comentariile despre perspectivele pentru Europa dupa viitoarele alegeri din SUA. ”Pentru a ataca corect, trebuie sa fii puternic acasa. A fi puternic inseamna…

- Donald Trump prevede ”haos in tara”, daca justitia americana nu renunta la urmaririle impotriva sa, dupa o audiere la Curtea de Apel federala de la Washington cu privire la cererea sa de imunitate penala in calitate de fost presedinte, relateaza AFP, conform news.ro.”Cred ca este foarte nedrept cand…

- Aflat in campanie in Iowa, Donald Trump a declarat sambata ca va „castiga” alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden, cel mai „rau” presedinte al Statelor Unite, o tara „in declin” si in pragul „celui de-al treilea razboi mondial”, relateaza AFP. La trei ani de la asaltul asupra…

- Echipa de campanie a lui Joe Biden a publicat primul spot televizat in vederea realegerii presedintelui american in 2024, care avertizeaza cu privire la amenintarea ”extrema” la adresa democratiei si difuzeaza imagini de la luarea cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021, relateaza AFP. Spotul publicitar…

- Echipa de campanie a presedintelui Joe Biden a lansat joi un prim spot de televiziune pentru realegerea la scrutinul prezidential de anul acesta, avertizand asupra amenintarii extreme la adresa democratiei prin difuzarea imaginilor cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP, citat…