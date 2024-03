Statele Unite vor sa ii elimine definitiv pe chinezi din afacerea TikTok. Un proiect de lege din Congresul american forțeaza compania-mama chineza ByteDance sa se retraga dreptul de proprietate din populara aplicație video. Intr-un an electoral decisiv in Statele Unite, autoritațile americane ii forțeaza pe proprietarii chinezi ai TikTok (compania-mama chineza ByteDance) sa vanda renumita aplicație pentru a o smulge de sub controlul Beijingului. Aplicația deținuta de chinezi are 170 de milioane de utilizatori in Statele Unite. Biden vrea protecția americanilor impotriva aplicațiilor controlate…