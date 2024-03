Comandantul Gafelor a izbit din nou

Facultatea mentala a președintelui Joe Biden a fost pusa din nou sub semnul intrebarii dupa ce a facut o gafa jenanta in timpul unui anunț de vineri. Potrivit New York Post, Joe Biden a numit in mod eronat Fașia Gaza „Ucraina” in timpul anunțului. Biden, in timp ce o gazduia pe premierul italian Giorgia Meloni in Biroul Oval, a amestecat cele doua regiuni devastate de razboi. „In zilele urmatoare, ne vom alatura prietenilor noștri din Iordania și altora pentru a furniza mancaruri și provizii suplimentare in Ucraina și vom cauta sa continuam sa deschidem alte cai in Ucraina, inclusiv posibilitatea…