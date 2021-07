Cel putin 17 fosti militari columbieni sunt suspectati de implicare in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise, au anuntat vineri inaltele comandamente columbiene ale politiei si armatei, relateaza AFP. ''Doi (...) care au fost ucisi in operatiunea politiei (haitiene) si 15 columbieni a caror activitate o verificam in prezent (...) ar fi apartinut armatei nationale'' si s-au retras intre 2018 si 2020, a declarat generalul Jorge Luis Vargas, seful politiei columbiene, in cadrul unei conferinte de presa la Bogota. Presedintele haitian a fost ucis in noaptea de marti spre miercuri…