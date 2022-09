Colecționari din mai multe județe și-au spus povestea la Zalău Colecționari din Salaj, Bihor, Cluj, Alba și Maramureș au participat astazi la cea de-a IX-a ediție a Targului colecționarilor, eveniment organizat de Asociația Colecționarilor din Salaj in holul Casei de Cultura a Sindicatelor din Zalau. Numismatica, filatelie, cartofilie, antichitați, obiecte de anticariat și medalistica, toate acestea au alcatuit ingredientele targului reluat dupa o pauza de doi ani, intrerupere cauzata de restricțiile sanitare. Piesele de rezistența ale targului au fost colecțiile de timbre, multe fiind insoțite de adevarate studii de specialitate care presupun ani și ani… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

