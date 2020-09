Stiri pe aceeasi tema

- In eveniment au fost implicate trei automobile.In aceasta seara, sub autostrada A4 Ovidiu Agigea, pe drumul care leaga municipiul Constanta de localitatea Valu lui Traian a avut loc un accident rutier. In eveniment au fost implicate trei automobile. ...

- Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timosenko (59 ani), se afla in stare grava. Timosenko a ajuns la spital la sfarșitul saptamanii trecute, fiind diagnosticata cu COVID-19. Acum se afla la terapie intensiva, ventilata artificial, iar medicii nu reușesc sa-i scada temperatura sub 39 de grade Celsius.…

- Klaus Iohannis a reacționat cu privire la vestea ca Rusia a aprobat primul vaccin din lume anti-COVID. Șeful statului spune ca “nu exista nicio validare externa” pentru el. Dupa ce Rusia a anunțat ca are primul vaccin anti-COVID-19, experți internaționali din domeniul sanatații s-au aratat neincrezatori…

- Piața auto din Romania continua sa inregistreze o scadere puternica a inmatricularilor de mașini noi și in luna iulie. Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), luna trecuta au fost inmatriculate 12.950 de unitați, in scadere cu 44.2% comparativ cu aceeași…

- Este prima data cand presedintele vine la Craiova dupa ce Ford a introdus in productie modelul Puma. Angajatii spera ca vizita sa aiba legatura cu prima masina-hibrid produsa in Romania.

- In Romania au fost fabricate mai multe branduri de mașini in ultimii 100 de ani, insa unele dintre ele au ramas necunoscute pentru mulți dintre noi. Primele mașini romanești au fost cele fabricate, in 1945, la Reșița in fabricile industriașului roman...

- Un proiect de lege pentru relansarea industriei auto și de electrocasnice a fost depus in Parlament de PSD. Scopul este asigurarea locurilor de munca pentru sute de mii de angajași și a unor venituri certe la bugetul de stat.Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului…

- Piata auto europeana ar urma sa inregistreze in acest an o cadere istorica de 25% din cauza pandemiei de coronavirus, a estimat Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) in noile sale prognoze publicate marti, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii…