Coduri roșu și portocaliu pentru următoarele două zile în Bulgaria Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat cetațenii romani cu privire la condițiile meteorologice in Republica Bulgaria in perioada 26-27 iulie, cand toata țara va fi afectata de canicula, reprize scurte de ploaie, furtuni și caderi de grindina. Pentru regiunile Ruse, Plovdiv, Stara Zagora, Haskovo, Sliven, Yambol și Burgas, a fost emis un cod roșu, iar temperaturile vor depași 42 de grade Celsius, relateaza agerpres.ro. In regiunile Kjustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Smolyan, Kardjali, Pleven, Loveci, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Targoviște, Razgrad, Șumen, Silistra, Varna și Dobrici a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

