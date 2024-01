Cristian Popescu Piedone, căzut la datorie în timpul inspecției pe șantier Primarul sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, a suferit un incident neașteptat in timpul unei inspecții pe șantier, cazand și ranindu-se. Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi ale martorilor, iar imaginile video au devenit virale pe rețelele de socializare. In timp ce inspecta lucrarile in sectorul 5, Piedone și-a pierdut echilibrul, a cazut și s-a ales cu cateva rani minore. Directorul Infrastructura Sector 5 și șeful de șantier au sarit in ajutorul primarului, pentru a-l ridica de la pamant. Deși a suferit cateva zgarieturi și julituri, Cristian Popescu Piedone… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

