Rareș Bogdan: Calendarul alegerilor va fi anunțat în zilele următoare, cu respect pentru dorințele cetățenilor Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, asigura ca decizia privind calendarul alegerilor din acest an va fi luata in concordanța cu voința exprimata de cetațenii romani, iar liberalii sunt pregatiți pentru orice varianta. Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a anunțat ca in zilele urmatoare va fi facut public calendarul alegerilor din acest an, intr-un mod care sa respecte dorințele cetațenilor romani. Bogdan a subliniat ca partidul va asculta opiniile presei, analiștilor, societații civile și cetațenilor in procesul decizional. „Vom sta de vorba, vom vedea ce e mai bine pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

