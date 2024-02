Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Virgil Chirica gasit, mort in vila sa din Voluntari. Motivul morții milionarului de 46 de ani este unul destul de suspect. Se pare ca milionarul a luat mai multe pastile și apoi a murit sufocat cu fumul de la un mai multe gratare. Acesta ar mai fi avut o tentativa de sinucidere, similara,…

- Usher a fost regele momentului artistic de la finala SuperBowl 2024. Pauza concertistica in care momentul publicitar atinge an de an cele mai mari recorduri, de milioane de dolari. Vedeta r&b Usher și invitații sai au facut deliciul celor peste 100 de milioane de telespectatori, medie anuala inregistrata…

- Bianca Dragușanu a dat in judecata CNCD pentru amenda primita. A fost sancționata cu 10.000 de lei pentru declarații despre femei pitice ori barbați saraci. Nemulțumita de penalizarea pe care a primit-o din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, Bianca Dragușanu contesta in instanța…

- Sute de taximetriști au inceput, luni dimineata, un protest in centrul Capitalei. Ei cer Guvernului ca Bolt și Uber sa fie obligate sa fiscalizeze cursele in Romania. Taximetriștii din București și Ilfov organizeaza un protest in Piața Constituției din Capitala. Lor li se vor alatura și colegi din alte…

- Doua femei au fost duse la spital joi dimineața, o casa a fost distrusa integral și alte doua au fost distruse parțial in urma unui incendiu puternic izbucnit la trei case din Sectorul 3 al Capitalei.Potrivit ISU București - Ilfov, incediul a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi, in jurul…

- Prețul unui litru de lapte la poarta fermei difera in funcție de zona, dar și de numarul de animale din ferma și de cum negociaza crescatorul. Aflat in apropierea Capitalei, fermierul Claudiu Davițoiu de la Afumați, județul Ilfov, spune ca in prezent primește 2,3-2,4 de lei pe litrul de lapte predat…