Stiri pe aceeasi tema

- Apare un nou lanț de benzinarii in Romania. OSCAR Downstream va intra pe piața de retail cu benzinariile proprii, iar primele stații vor fi operaționale pana la finalul acestui an. Potrivit celor de la energynomics.ro , tot in acest an, compania iși va consolida lanțul logistic integrat printr-o noua…

- Un cunoscut lanț de magazine internațional și-a anunțat recent intrarea pe piața din Romania, un pas care promite sa aduca o noua dimensiune de concurența in sectorul de retail. Recunoscut pentru gama sa diversa de produse și pentru prețurile competitive, magazinul intra pe o piața deja dinamica, unde…

- Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din Romania, dezvaluie faptul ca mai mult de jumatate dintre cei care și-au instalat deja repartitoare au platit mai mult decat cei care nu sunt contorizați.

- Rasul care a fost filmat, la mijlocul lunii decembrie 2023, in zona localitații Copaceni, a fost gasit decedat. De altfel, chiar și atunci cand a fost realizata aceasta filmare, exemplarul de ras era intr-o situație destul de dramatica. Citește și: Un ras a fost filmat la Copaceni, langa Turda! (VIDEO)…

- Plafonarea tarifelor politelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA) obligatorie contribuie la restrangerea concurentei si intarzie intrarea de noi jucatori in aceasta piata, sustin UNSICAR.

- ” Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Keesing Media Group BV intentioneaza sa preia Infopress Group SA si, indirect, IPG Technic SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Keesing creeaza si publica puzzle-uri in format tiparit, online si in aplicatii mobile si produce reviste de puzzle…

- Ne place sau nu, energia din surse regenerabile este viitorul și modul in care putem elimina dependența de alte țari, fie ca vorbim de Rusia sau de China. Afirmația aparține șefului uneia dintre cele mai mari companii de pe piața de energie de la noi, PPC Romania (fostul ENEL). Tranziția de…

- Piața hoteliera din Capitala se va imbogații cu un nou hotel de lux, fiind de altfel pentru prima data cand compania Ennismore intra in Romania. Aceștia au batut palma pentru un nou hotel care apare in centrul Bucureștiului, și va fi poziționat langa Ateneul Roman. O noua investiție imobiliara, marca…