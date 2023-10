Cod galben de ceaţă densă în şase judeţe din zona Transilvaniei, luni dimineaţa Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa in localitati din sase judete situate in zona Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, va fi ceata si vizibilitate redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in judetul Covasna, in localitatile: Baraolt, Bradut, Batani, Varghis, Aita Mare si in judetul Brasov, respectiv in Fagaras, Zarnesti, Codlea, Rasnov, Prejmer, Tarlungeni, Bran, Ghimbav, Harman, Bod, Halchiu, Cristian, Recea, Sanpetru, Mandra, Voila, Budila, Sercaia, Harseni, Vistea, Parau si Beclean. Ceata… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

