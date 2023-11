Cod de viscol în 6 județe. Alertă meteo pentru București. Vine gerul și se formează gheața Iarna a pus stapanire pe București, iar in noaptea de duminica spre luni temperaturile vor fi negative. Se va forma gheața pe carosabil și trotuare. Totodata, exista alerte de viscol pentru 6 județe. ROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 26.11.2023 ORA 10:00 – 26.11.2023 ORA 20:00 Vremea va fi mai rece decat normal in aceasta perioada din an. Cerul va avea innorari, iar in primele ore ale intervalului vor mai fi precipitatii slabe, mixte. Vantul va avea intensificari, cu rafale in general de 35…50 km/h. Temperatura maxima va fi de 5…6 grade. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 26.11.2023… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

