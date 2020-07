CNPP: Peste 4,9 milioane de pensionari, la finele lunii iunie 2020; pensia medie a fost de 1.339 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai au primit indemnizație sociala 958.679 de pensionari, arata Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala, inregistrati in luna respectiva,...

- La sfarșitul lunii mai, in Romania beneficiau de pensii de serviciu 9.528 de persoane, in crestere cu 225 fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Deputații au adoptat miercuri, impozitarea pensiilor speciale, potrivit hotnews.…

- Institutul Național de Statistica vine cu o veste proasta pentru pensionari. Pensia medie in raport cu salariul a scazut in primul trimestru din acest an, fata de ultimul trimestru al anului trecut. Astfel, s-au constatat discrepante uriase intre pensionari, in functie de judetul de domiciliu. Pensia…

- Numarul mediu de pensionari s-a situat la 5,133 milioane la 31 martie 2020, in scadere cu 7.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a inregistrat o usoara crestere, cu 0,8%, la 1.423 de lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica transmise vineri AGERPRES.…

- Numarul celor care primesc pensii speciale a crescut cu 175 in luna martie 2020 fata de anul trecut. Jumatate dintre acestia sunt fosti magistrati. Astfel, potrivit Casei Nationale de Pensii, fata de anul trecut, numarul pensionarilor „speciali” din luna martie a crescut cu 175 de persoane. Dintre acestia,…

- Potrivit ultimelor date publicate luni de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), in luna aprilie, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu era de 9.517 persoane, acestia incasand in total 107,43 de milioane de lei intr-o singura luna, adica o medie de 11.288 de lei. Pensiile de serviciu sunt…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii martie 2020, de 9.463 de persoane, in crestere cu 175 de persoane fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cei mai multi, respectiv 4.018, erau beneficiari ai Legii 303/2004…

- 9.463 de romani primeau pensie speciala la finele lunii martie 2020, cu 175 mai mulți decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), scrie Agerpres . Ei primesc aproape 114 milioane de de lei, cea mai mare parte de la bugetul de stat, deoarece…