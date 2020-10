CNAIR decontează 10 milioane de euro pentru cel mai complex pod peste Dunăre Podul peste Dunare care va face legatura intre localitațile Braila, Galați, Tulcea și Constanța este finalizat in proporție de aproximativ 30%. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au inregistrat o factura de circa 10 milioane de euro pentru execuția podului peste Dunare in apropiere de Braila. Astaldi SPA Italia, Sucursala Romania au facturat 48,107 milioane de lei pentru lucrari privind proiectarea și execuția celui mai spectaculos pod peste Dunare. Podul peste Dunare, construit in zona Braila, costa circa 430 milioane euro, este construit de asocierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

