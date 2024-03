La Centrul de Azilanți din Galați, 4.000 de permise de ședere. Exod din Ucraina, Siria, Irak, Bangladesh Razboiul din Ucraina a menținut și in 2023, la Centrul pentru Azilanți din Galați, o creștere a numarului refugiaților ucrainieni care au solicitat protecția statului roman, dar majoritatea cererilor de acordare a unei forme de protecție au fost inregistrate din partea unor solicitanți din Siria, Irak, India și Bangladesh. In cursul anului trecut, politistii din cadrul Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil (CRPCSA) Galati s-au confruntat cu o creștere a numarului de cereri depuse de cetațeni ai altor state pentru acordarea unei forme de protectie a statului roman.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

