Stiri pe aceeasi tema

- Aglomerație de sarbatori pe Valea Prahovei și in acest an. Coloana de mașini pe DN1, la Busteni si Comarnic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov, astfel ca se circula in coloana de la intersectia cu DN 73A (Paraul…

- Contractele pentru executia celor trei loturi ale Autostrazii Focsani-Bacau au fost castigate de un constructor roman, iar dupa semnarea documentelor acesta are la dispozitie 30 de luni pentru finalizarea lucrarilor, a notat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe…

- ADR Centru a lansat oficial programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Finanțari regionale de peste 1,4 miliarde de euro, din 2023 Sub sloganul ”Impreuna dezvoltam Regiunea”, peste 170 de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale au participat la evenimentul de lansare a Programului REGIUNEA…

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania si singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunta rezultatele financiare aferente trimestrului trei din acest an. Astfel, in pofida contextului economic instabil, aflat sub amenintarea…

- Autostrada Sibiu-Fagaraș face un pas inapoi. Conducerea CNAIR este chemata in Parlament pentru licitația blocata. Compania de Drumuri a suspendat licitația pentru toate cele 4 loturi ale Autostrazii Sibiu – Fagaraș dupa ce constructorii au solicitat clarificari. Iar CNAIR nu a reușit sa raspunda pana…