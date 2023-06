Potrivit , o coliziune intre doua trenuri incarcate cu motorina si, respectiv, ingrasaminte chimice a fost evitata, joi dimineata, in ultimul moment in Gara Sighisoara. „Mecanicul unui tren GFR a adormit, fapt pentru care trenul sau a depasit semnalul de iesire din statie aflat pe rosu. (…) Ceea ce a dus la evitarea unui grav dezastru feroviar a fost faptul ca mecanicul trenului CER Fersped care intra in statie pe aceeasi linie a observat trenul GFR venind spre el si a franat brusc. Mecanicul trenului GFR ar fi fost sub influenta alcoolului. In pofida faptului ca mirosea a alcool, nu s-a procedat…