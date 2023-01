Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru pasagerii unui avion comercial rusesc AN-26. Aeronava decolase de pe aeroportul orașului siberian Magan, regiunea Yakutia, și era in drum spre Magadan, cand trapa din spate s-a deschis parțial, iar o parte din bagaje a inceput sa zboare din avion. La bord se aflau 25 de pasageri…

- Situație revoltatoare intr-un avion al companiei Air India, dupa ce un pasager baut a urinat pe o femeie, in timpul unui zbor de la New York la Delhi, informeaza Reuters. Ciudat este faptul ca acesta nu a fost tras la raspundere.

- Un avion de pasageri care zbura de la Birmingham (Regatul Unit) la Bucuresti a aterizat vineri dimineata pe aeroportul Vaclav Havel din Praga, din cauza nasterii unui bebelus, care a avut loc in cele din urma la bord, informeaza Radio Praga, conform EFE.

- O femeie a nascut la bordul unui avion și a dezvaluit ca nu și-a dat seama ca era insarcinata. Tamara, pe numele ei real, a nascut pe intr-un zbor KLM de la Guyaquil, Ecuador, la Amsterdam. Toți cei aflați in avion, inclusiv mamica insași, au fost surprinși de eveniment. Potrivit NOS, un purtator de…

- Pasagerii companiilor aeriene din Uniunea Europeana (UE) vor putea in curand sa vorbeasca la telefoanele mobile in timpul zborului, in condițiile in care Comisia Europeana a permis accesul la tehnologia 5G la bordul avioanelor, informeaza BBC.Recent, Comisia Europeana (CE) a actualizat decizia de punere…

- Pasagera a intrebat doua insoțitoare de bord daca poate privi pe fereastra și, cand a primit un raspuns negativ de la insoțitor de bord, ea a trecut forțat pe langa insoțitor de bord și a inceput sa traga de manerul ușii de ieșire.

- Moartea unui pilot care a cazut dintr-un avion de agrement in Carolina de Nord, in iulie, a fost un accident, potrivit autopsiei. Charles Hew Crooks, in varsta de 23 de ani, nu bause alcool și nu luase droguri, potrivit raportului citat de NBC News.

- Zborul este, de multe ori, inconfortabil, iar pasagera unui zbor a impartașit o experiența neplacuta, cand s-a trezit pe cotiera scaunului sau cu picioarele desculțe ale calatoarei din spatele sau. Lecția pe care i-a dat-o a fost surprinsa intr-o filmare postata pe TikTok.