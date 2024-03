Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) anunța ca va suporta o parte din costurile proceselor intentate de Simona Halep pentru a se apara. Anunțul vine la o zi dupa ce sportiva a caștigat in acest sens, reușind sa obțina micșorarea perioadei de suspendare la noua luni. Citește și: DGA…

- Pasagerii sunt constant in cautarea metodelor de a ramane conectați, chiar și in timpul zborurilor. Cu toate acestea, in ciuda tentației de a verifica notificarile și de a folosi dispozitivele electronice in timpul zborului, pasagerii sunt indemnați sa respecte regulile stricte de siguranța impuse de…

- Un avion al companiei American Airlines cu destinatia Chicago s-a intors pe aeroportul de unde a decolat din statul american New Mexico, dupa ce unul dintre pasageri a incercat sa deschida usa in timpul zborului, a anuntat presa americana, noteaza news.ro. O inregistrare video care a circulat pe…

- Pasagerii unui avion au trait clipe de coșmar in aer! Ușa unui avion s-a deprins, in timpul zborului. Aeronava, care aparține companiei Alaska Airlinees, avea 171 de pasageri la bord, iar cu toții și-au vazut moartea cu ochii cand ușa s-a desprins de pe fuselaj.

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgența, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines reține la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident, informeaza Mediafax.Zborul…