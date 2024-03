Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi responsabili de zbor nu au reacționat timp de aproape 30 de minute, potrivit anchetei. Cazul a determinat revizuirea operațiunilor de zboruri de noapte ale țarii.Aeronava se deplasa din sud-estul insulei Sulawesi catre capitala indoneziana, Jakarta. Incidentul a dus la o serie de erori de navigație,…

- Doi piloti indonezieni care se aflau la comanda unui avion ce transporta 153 de pasageri au adormit aproape simultan si nu au reactionat timp de aproape 30 de minute in timpul zborului. Zborul Batik Air se deplasa din sud-estul insulei Sulawesi catre capitala indoneziana, Jakarta, arata raportul preliminar…

- Doi piloti indonezieni care se aflau la comanda unui avion ce transporta 153 de pasageri au adormit aproape simultan si nu au reactionat timp de aproape 30 de minute in timpul zborului, a relevat o ancheta. Cazul a determinat revizuirea operatiunilor de zboruri de noapte ale tarii, relateaza The Guardian,…

- Un incident neobișnuit a avut loc la bordul unui avion cu 153 de pasageri. Doi piloti indonezieni care se aflau la comanda unui avion au adormit aproape simultan si nu au reactionat timp de aproape 30 de minute in timpul zborului, relateaza The Guardian, citata de News.ro. Zborul Batik Air se deplasa…

- Un incident foarte grav a fost facut public recent de Agentia indoneziana de securitate aeriana. Totul se putea transforma rapid intr-o adevarata tragedie. Se pare ca piloții indonezieni sunt cam obosiți. La aceasta concluzie a ajuns Agentia indoneziana de securitate aeriana, care a facut public un…

- Agentia indoneziana de securitate aeriana a lansat un apel la adresa companiilor aeriene solicitandu-le sa-si intareasca controalele in cabinele de pilotaj si sa se asigure ca personalul de bord dispune de timp de odihna suficient inainte de fiecare zbor dupa ce doi piloti ai companiei aeriene Batik…

- Un avion de pasageri E-195 operat de compania naționala sirba AirSerbia s-a lovit recent de un echipament la sol in timpul decolarii și a suferit avarii semnificative in timpul decolarii. Incidentul a avut loc in momentul in care aeronava, cu 106 persoane la bord, urma sa plece spre Dusseldorf de pe…