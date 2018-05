Claydee a lansat “Licky”, feat. Jenn Morel Claydee a lansat un nou single cu videoclip pe care il vei pune pe repeat: “Licky”, featuring Jenn Morel! Piesa este un mix fresh intre stilul pop spanish, caracteristic lui Claydee, si influentele reggaeton si dancehall ale lui Jenn Morel. Single-ul este disponibil pe store-uri digitale precum iTunes si Spotify . Nascut in Grecia, Claydee, compozitorul si producatorul de origine albaneza, este unul dintre cei mai populari artisti ai muzicii grecesti, care a adunat sute de milioane de viziualizari pe YouTube si a cucerit publicul din zona balcanica. Pana in prezent, Claydee a lansat piese precum… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

