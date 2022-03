Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…

- Polițiștii au prins in flagrant patru barbați, care fac parte dintr-o grupare de spargatori de locuințe. Potrivit Poliției Romane, cele patru persoane, cu varste cuprinse intre 25 și 34 de ani, au fost depistate in localitatea Balotești. Cei 4 barbați fac parte dintr-o grupare specializata in comiterea…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, il acuza de ipocrizie pe secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, dupa ce acesta din urma a blocat un proiect important, avizat de ANSVSA, care ar fi permis consiliilor județene sa deruleze campanii de sterilizare a animalelor de companie,…

- Animal Society și partenerul sau, Four Paws International, au semnat o colaborare importanta cu Consiliul Județean Ilfov, care presupune derularea unor campanii de sterilizare gratuita a cainilor și pisicilor de rasa comuna, dar și programe de informare cu privire la comportamentul responsabil fața…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege care prevede ca accesul pe plaja al animalelor de companie va fi facut doar cu respectarea unui set de norme menit sa asigure curatenia mediului inconjurator si siguranta tuturor celor aflati pe plajele Marii Negre. Nerespectarea obligatiei…

- Ministerul Sanatații ne indeamna sa sunam la 112 daca nu putem contacta medicul de familie sau DSP-ul, in cazul in care avem simptome de COVID și vrem testare gratuita. Numai ca Alice Grasu, managerul Ambulanței din București, spunea, in urma cu cateva zile, ca sunt mii de apeluri pe zi la Ambulanța,…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov le asigura transport gratuit batranilor din județ care au nevoie sa ajunga la medic și nu au aceasta posibilitate, incepand de marți, 1 februarie 2021, in cadrul unui proiect unic in țara, dedicat seniorilor – “Sanatatea are prioritate in Ilfov”. “Mulți batrani amana vizita…

- Un pieton a fost accidentat mortal pe Centura Bucuresti, luni seara, in jurul orei 17.00, in zona localitații Mogosoaia, din județul Ilfov. Traficul este restrictionat in zona, fiind deviat prin Capitala. Potrivit IPJ Ilfov, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a executatat manevre…