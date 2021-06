Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu a implinit astazi 42 de ani. Vedeta, care a devenit mama unui baiețel, in luna august a anului trecut, iși va serba ziua de naștere alaturi de mama ei și asta pentru ca iubitul acesteia, Silviu Țolu, este plecat din București. Cu toate astea, tatal baiețelului ei a surprins-o cu flori, tort…

- Guvernul Germaniei a cerut, vineri, Administratiei Vladimir Putin sa clarifice daca Rusia a fost implicata in incidentul aerian produs in Belarus, in cursul caruia a fost arestat un jurnalist disident. „Aceasta situatie trebuie clarificata rapid si in totalitate”, a declarat vineri Michael Roth, secretar…

- Zborurile Cluj-Napoca – Aeroportul Skiathos (Grecia) vor fi funcționale în perioada mai– septembrie, conform unui comunicat de presa transmis de organizatorii lor. Primul zbor este programat la sfârșitul primaverii, respectiv în 29 mai…

- Ambasadorii statelor membre ale NATO vor dezbate astazi, la Bruxelles, cazul interceptarii de Belarus a unui avion de pasageri ce efectua un zbor Atena-Vilnius, a anuntat ieri un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Un avion de pasageri ce efectua un…

- Pompierii eleni erau pe punctul de a controla in totalitate duminica primul incendiu de proportii din acest an din Grecia, izbucnit in Muntii Geraneia, la o distanta de 90 de kilometri vest de Atena, in timp ce guvernul elen a promis ajutor financiar victimelor, relateaza AFP. Nicio victima…

- Republica Moldova si Islanda se regasesc pe lista celor zece tari care s-au calificat in finala concursului Eurovision 2021, dupa a doua semifinala, care a avut loc joi seara la Rotterdam. Saptesprezece artisti au concurat joi seara reprezentand San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia,…

- Cireșele se vand cu prețuri uriașe in supermarketuri, chiar și cu 90de lei / kg. In piețe, cate au mai ramas, prețurile sunt de 40 - 60 de lei / kg. Prețurile sunt umflate pentru ca inca cireșele romanești nu s-au copt. Sunt numai cele din Egipt, Grecia sau Iordania.In țara, prețurile difera in…

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a implinit vineri varsta de 94 de ani. Nascut in Germania pe 16 aprilie 1927, in dieceza de Passau, și botezat cu numele de Joseph Aloysius, a fost sfințit preot in 1951. Profesor inca din primii ani de preoție, a desfașurat o bogata activitate didactica la Freising,…