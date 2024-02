Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a precizat ca partidul a introdus si a aparat cota unica, in ultimele doua decenii. „Este un element ideologic al nostru, o linie rosie peste care nu vom trece. Nu vom fi de acord cu cresterea taxelor pentru romani sau cu un sistem de impozitare progresiv”, a mai spus…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni seara ca Partidul National Liberal nu poate sa nu aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale, el subliniind ca intotdeauna va sustine un candidat din partea PNL. „Partidul National Liberal nu poate sa nu aiba un candidat la alegerile prezidentiale,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat in urma mandatarii conducerii pentru inițierea discuților in coalitie pe subiectul comasarii alegerilor ca o varianta posibila si benefica este comasarea europarlamentarelor cu localele, dar și ca mai exista alte variante in analiza.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca , le-a cerut miniștrilor liberali sa fie mai deschiși la negocierile cu sindicatele și cu protestatarii. De asemenea, Ciuca le-a spus liberalilor ca urmeaza alegerile și le-a explicat ca ori caștiga impreuna, ori vor pierde cu toții, ne-au precizat surse din PNL.”Cu…

- „In calitate de presedinte al Aliantei pentru Unirea Romanilor, principala forta de opozitie, solicit intrunirea de urgenta a Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru o sesiune extraordinara in care sa fie puse pe ordinea de zi a celor doua camere proiectele de lege cu privire…

- Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier al Romaniei, este de parere ca actualul lider al PNL, Nicolae Ciuca, nu e potrivit pentru lumea politica și nu il vede candidat la prezidențiale, fiind in pericol sa piarda și șefia partidului dupa alegerile din 9 iunie. „Dansul nu-i pentru chestia asta.…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat confirmarea oficiala privind acceptarea Romaniei in Spațiul Schengen. Este cel mai important obiectiv dupa integrarea in UE și in NATO, a spus fostul premier.„Admiterea Romaniei in Spațiul Schengen este o promisiune indeplinita. Fiind vorba despre cel mai…

- In cadrul ședinței plenului reunit al Parlamentului, unde se dezbat proiectul bugetului de stat pentru anul 2024, deputatul PNL Florin Roman a lansat acuzații dure la adresa Uniunii Salvați Romania (USR), numindu-i „Partidul Trei Grame de Canabis”. El susține ca USR are ca unic proiect de țara legalizarea…